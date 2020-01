Jennifer Aniston: la foto del suo segreto per essere perfetta sul red carpet

Il red carpet non ha più segreti per Jennifer Aniston, che addirittura condivide i suoi trucchi di perfezione con una foto su Instagram.

C'è sempre un buon motivo per parlare di Jennifer Aniston. Stavolta, l'attrice ha regalato al mondo il suo segreto per un red carpet perfetto, assolutamente anti-grinza. Sul suo profilo Instagram, Aniston ha infatti pubblicato una foto del suo viaggio verso gli Screen Actors Guild Awards, ai quali ha partecipato indossando un impeccabile abito vintage di Dior disegnato dallo storico stilista del brand fino al 2011, John Galliano.

Per una meraviglia sartoriale del genere è impensabile e scellerato lasciare che si formino grinze, quindi le star devono correre ai ripari e trovare stratagemmi d'ingegno. I flash dei fotografi non perdonano e l'arrivo sul red carpet è uno dei momenti più immortalati di ogni manifestazione, l'entrata trionfale ormai tipica di Hollywood e di qualsiasi evento mediatico del globo. Il metodo Jennifer Aniston prevede di sdraiarsi, più o meno comodamente, sui sedili posteriori della macchina reclinati al massimo. Magari per strada ci scappa anche un pisolino, ma con tutta probabilità Jennifer era troppo nervosa per dormire, dato che oltre al vestito doveva anche gestire l'atteso responso sulla sua candidatura.

Ai SAG Awards, Jennifer Aniston era infatti candidata al titolo di Miglior attrice in una serie drammatica, la splendida The Morning Show di Apple TV+. Non soprende che la vittoria sia finita agilmente nelle sue mani, vista l'incredibile performance dell'attrice, che ha sfoderato tutto il suo arsenale per un ruolo intenso e complesso, storicamente attualissimo.

Insieme a lei, si porta a casa la statuetta per C'era una volta a... Hollywood, come Miglior attore non protagonista cinematografico, anche Brad Pitt , storico ex marito, con il quale l'attrice ha festeggiato facendo impazzire mezza galassia. Qualcuno ha anche parlato di un ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston con Brad Pitt atteso senza sosta dal 2005. Rumors e sogni a parte, per Jennifer Aniston è stata una serata trionfale, anche grazie ai suoi trucchi da veterana del red carpet.