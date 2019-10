Jennifer Aniston, per l'attrice i film Marvel sminuiscono l'industria del cinema

Jennifer Aniston ha espresso un'opinione negativa nei confronti dei film Marvel sostenendo che contribuiscano a sminuire il cinema, peggiorando la situazione dell'intero settore.

La star di Friends ha espresso, durante un'intervista rilasciata a Variety, la sua opinione nei confronti dei cinecomic che starebbero modificando il panorama cinematografico. Jennifer Aniston ha infatti dichiarato: "Dai un'occhiata a cosa c'è a disposizione lì fuori e sta semplicemente diminuendo e diminuendo... si tratta di grandi film Marvel o cose che non mi chiedono di fare o non sono realmente interessata a vivere in uno schermo verde".

L'attrice ha aggiunto che vorrebbe assistere a un "ritorno dell'era Mega Ryan".

Jennifer ha sottolineato: "Penso sarebbe semplicemente bello poter tornare in una sala cinematografica, sedersi comodi. Credo dovrebbe esserci una rinascita. Riportiamo lì fuori Voglia di tenerezza. Sapete, film come Il paradiso può attendere, Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Goodbye Girl".

Le dichiarazioni dell'attrice arrivano a pochi giorni di distanza dalla polemica iniziata dalle parole di Martin Scorsese che aveva sostenuto che i film Marvel "non siano cinema", scatenando le reazioni dei fan e dei registi dei lungometraggi tratti dai fumetti che hanno espresso dispiacere nei confronti della dura opinione del maestro del cinema.

