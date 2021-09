Jennifer Aniston e Drew Barrymore intervengono su Adam Sandler e il dibattito che accende Twitter

Quello che c'è tra Drew Barrymore e Jennifer Aniston sembrerebbe essere vero amore. Negli ultimi mesi su Twitter sta infuriando un sondaggio su chi, tra le due attrici, sia stata la migliore partner cinematografica di Adam Sandler.

Come riportato da ETOnline, lo scorso giugno, un fan ha chiesto su Twitter: "Nominate un duo cinematografico migliore di quello composto da Adam Sandler e Jennifer Aniston. Attendo, eh!". Pian piano, è iniziato a circolare sempre più il nome di Drew Barrymore, suffragato dalla collaborazione con Adam Sandler in Prima o poi me lo sposo e 50 volte il primo bacio. I due hanno recitato insieme anche in Insieme per forza. Viceversa, invece, Jennifer Aniston e Adam Sandler hanno collaborato soltanto in Mia moglie per finta e Murder Mystery.

In occasione dell'ultimo episodio di The Drew Barrymore Show, l'attrice ha dichiarato che la cosa più divertente del dibattito riguarda il fatto che le due si siano scelte a vicenda. Jennifer Aniston ha dichiarato: "Si tratta di una cosa senza cervello e mi verrebbe da dire la frase che tutti i ragazzi usano: 'Sorelle prima che donne!'". E Drew Barrymore ha aggiunto: "Questa è sorellanza a tutti gli effetti. Noi siamo sorelle e amo il fatto che questa sia la nostra autentica risposta".

Le due donne, poi, hanno anche parlato bene di Adam Sandler e hanno dichiarato: "Adam è un unicorno perché è in grado di portare gioia ovunque vada. Cammina e vive con gioia e non è mai lunatico, a differenza della maggior parte dei comici". Quando Drew Barrymore ha dichiarato di essere attratta dai comici nella vita reale per il semplice fatto di desiderare qualcuno che la faccia ridere, la Aniston ha risposto: "Beh, lascia che sia il tuo ragazzo a farti ridere".

Murdery Mystery: Jennifer Aniston, Adam Sandler in una scena del film

Anche Adam Sandler ha preso parte a una puntata del The Drew Barrymore Show e ha fatto sapere la sua sul dibattito. Il protagonista di Diamanti grezzi ha raccontato: "Beh, certi dibattiti mi sembrano davvero folli. Io amo te e amo Jennifer, siamo tutti grandissimi amici. Chi ci vede potrebbe sostenere che io non c'entri nulla con voi due, che siete meravigliose e straordinarie. Però, ho avuto la fortuna di entrare a far parte delle vostre vite e non voglio andarmene così facilmente!".

A proposito della partecipazione di Jennifer Aniston al suo The Drew Barrymore Show, l'attrice e conduttrice ha dichiarato: "Inizieremo la seconda stagione nientemeno che con qualcuno che potrebbe essere una delle mie persone preferite sul pianeta Terra, Jennifer Aniston. Sono così eccitata perché è una star del cinema, una donna, un essere umano di cui tutti ci meravigliamo. Amo così tanto questa donna. Non posso credere che riuscirò a fare una puntata con lei".

Insieme per forza: Adam Sandler e Drew Barrymore in una scena

Drew Barrymore ha proseguito: "Non riesco a pensare a nessuno che preferirei ascoltare più di lei. Trovo che sia una donna straordinaria. Il sogno di tutti è proprio quello di averla come prima ospite. Mi sento benissimo con lei perché riesco sempre a essere me stessa quando stiamo insieme".