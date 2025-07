Jenna Ortega non riguarda mai i propri film: "Altrimenti non reciterei mai più"

Tim Burton e Jenna Ortega, durante la promozione della stagione 2 di Mercoledì, hanno parlato della loro scelta di non guardare i film e le serie a cui hanno lavorato.

Il regista e la giovane attrice, durante una conversazione realizzata per The Hollywood Reporter, hanno affrontato l'argomento, offrendo il proprio punto di vista.

Perché la star di Mercoledì non vuole vedersi sullo schermo

Jenna Ortega ha spiegato a Tim Burton che, nemmeno all'inizio della sua carriera, è mai riuscita a guardare i progetti in cui ha recitato: "Non lo faccio. Non ci riesco. Penso che non riuscirei mai più a recitare".

Il regista ha sottolineato che capisce il suo punto di vista, aggiungendo: "Mi piace lavorare con persone che non lo fanno perché si apprezza semplicemente il processo".

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

Jenna ha quindi ribadito: "Non ne vedo il motivo, starò comunque già rimuginandoci sopra". L'interprete della giovane Addams nella serie targata Netflix che sta per tornare con la stagione 2ha ricordato: "La prima volta che ero in tv, mia madre ha invitato tutti a guardare insieme in salotto, e io non volevo uscire dalla mia stanza. Mi ha detto: 'Jenna, devi venire a guardare, è qualcosa di entusiasmante!'. E le ho risposto: 'Io ero lì'. Ho chiuso la porta ed è finita così".

Burton ha offerto il suo punto di vista sulla questione ammettendo: "Penso che ci sia una certa libertà, ed è per questo che mi piace lavorare con delle persone a cui non piace riguardarsi, perché il loro lavoro ha maggiore libertà. Si concentrano su quello e non pensando a come appaiono sullo schermo".

Tim Burton spiega perché preferisce lavorare sul set

Il filmmaker ha ammesso: "Non guardo mai i miei film. L'ultima volta che sono stato a una proiezione avevo gli occhi chiusi per tutto il tempo. Le persone hanno pensato fossi addormentato. Ero entrato in una situazione psicologica simile a un coma".

Burton ha voluto chiarire: "Mi piacciono alcune parti di quello che faccio. Semplicemente mi sento davvero vulnerabile quando guardo qualcosa che ho fatto. Ma è divertente, vorrei poterlo apprezzare di più. Mi piace fare le cose, ma non ci ritorno su spesso, non le riguardo".

L'autore di tanti apprezzati film come Beetlejuice e Big Fish ha aggiunto: "La parte che apprezzo di più sono le riprese perché è quella più difficile, ma al tempo stesso in cui si collabora maggiormente, si lavora insieme... Apprezzo, anche se c'è molta pianificazione, la spontaneità, lavorare con persone di talento e lo scambio che avviene sul set, è quello che mi ispira di più".

Tim Burton ha quindi dichiarato: "Lo trovo divertente perché alle volte penso al fatto che stiamo girando un film e sembra qualcosa di così privato e personale, e tuttavia viene mostrato a così tante persone. Mi sembra sempre davvero strano il motivo per cui faccio queste cose, è qualcosa di bizzarro".