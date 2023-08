Jenna Ortega, diamo un primo sguardo al nuovo film della star di Mercoledì

Jenna Ortega, star della serie hit di Netflix Mercoledì, sta per tornare sugli schermi con un nuovo progetto cinematografico che verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival: diamo un primo sguardo a Finestkind.

Il ritorno di Jenna Ortega

Mentre il successo di Scream e Mercoledì le avevano già garantito impegni su impegni per il futuro, tra i progetti di Jenna Ortega c'è anche Finestkind, film in cui recita al fianco di Ben Foster, Toby Wallace e Tommy Lee Jones, e di cui abbiamo oggi un primo assaggio.

"La premiere mondiale del film di Brian Helgeland Finestkind con Ben Foster, Toby Wallace, Tommy Lee Jones e Jenna Ortega nei panni di un team che naviga in acque pericolose dopo che i loro debiti iniziano a diventare sempre più insostenibili. #TIFF23" si legge infatti in un tweet che ce ne mostra una foto.

Di cosa parla Finestkind

Finestkind è ambientato a New Bedford, Massachusetts, il più grande porto commerciale in ambito peschiero degli Stati Uniti, e come si legge nella sinossi ufficiale, segue le vicende di "due fratelli (Foster e Wallace) che risiedono in parti diverse della città. Un'estate basta però a riunirli una volta adulti, e delle circostanze disperate li portano a stringere un accordo con un pericoloso sindacato criminale di Boston. Nel mezzo, ci finisce anche una giovane donna (Ortega). Dei sacrifici dovranno essere fatti, e i legami tra i due fratelli, gli amici, e iò loro padre (Jones) saranno messi a dura prova".

Finestkind è diretto da Brian Helgeland (L.A. Confidential, Mystic River) e dovrebbe debuttare prossimamente su Paramount+.