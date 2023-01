Golden Globe 2023: Jennifer Coolidge, Jenna Ortega e altre star si uniscono ai presentatori annunciati

Jennifer Coolidge, Claire Danes, Cole Hauser, Glen Powell, Harvey Guillén, Henry Golding, Hilary Swank, Jay Ellis, Jenna Ortega, Jennifer Hudson, Letitia Wright, Mo Brings Plenty, Regina Hall e Salma Hayek Pinault si uniscono ufficialmente alle presenze sul palco dei Golden Globe 2023. L'annuncio è arrivato questo lunedì direttamente dalla Hollywood Foreign Press Association.

The White Lotus: un'immagine di Jennifer Coolidge

Questi prendono posto nella lunga lista di presentatori precedentemente confermati che comprende: Ana de Armas, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash-Betts, Quentin Tarantino e Tracy Morgan.

Al momento Jennifer Coolidge è stata nominata nella categoria miglior attrice non protagonista di una serie limitata per la sua interpretazione nella seconda stagione di The White Lotus, ai Golden Globe 2023, al fianco di Jenna Ortega candidata al premio come miglior attrice comica protagonista per il suo ruolo nella serie di successo di Netflix Mercoledì.