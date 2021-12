Javier Bardem sosia di Jeffrey Dean Morgan: la somiglianza che confonde le persone

Le persone spesso spesso confondono la star spagnola premio Oscar Javier Bardem e il suo sosia, l'attore americano Jeffrey Dean Morgan, a causa della loro incredibile somiglianza. Proprio per questo motivo Bardem si è persino infuriato più volte con i paparazzi quando lo hanno scambiato per Morgan durante svariati eventi.

A quanto pare anche lo stesso Morgan è stato chiamato Bardem dai Paparazzi e, con un'incredibile prontezza, l'attore ha semplicemente mostrato loro il dito medio. Durante una intervista del 20 luglio 2013, pubblicata dal canale YouTube della rivista People, è stato chiesto a Jeffrey per quale celebrità venisse scambiato più frequentemente.

Al che l'attore ha risposto: "Javier Bardem. Vengo spesso scambiato per Javier. Quando ha vinto il suo Oscar io ero appena entrato nel cast di Grey's Anatomy, ricordo che sono andato a una festa qui a New York e mentre camminavo sul tappeto rosso, i paparazzi hanno iniziato a urlare: 'Javier, Javier!'. Li ho spaventati con il mio dito medio... stavo cercando di essere divertente, ma il giorno dopo sul New York Daily News c'era una foto di me che mandavo a quel paese i fotografi con la seguente didascalia: 'Javier è uno stronzo!'."

Bardem, come sappiamo, ha avuto una carriera costellata da film di successo e riconoscimenti internazionali oltre ad essere sposato da anni con Penélope Cruz; Jeffrey Dean Morgan, invece, ha avuto una vita sentimentale un po' più burrascosa ed è ancora in piena crescita professionale: dopo averlo visto in Grey's Anatomy e nei panni di alcuni personaggi minori, nel 2008 è arrivato il suo primo importante ruolo da protagonista, accanto a Uma Thurman e Colin Firth, in Un marito di troppo, seguito poi da una delle serie televisive più amate degli ultimi anni: The Walking Dead.