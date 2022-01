Javier Bardem ha festeggiato il compleanno di Daniel Craig uscendo da una torta vestito da Bond girl

Compleanno goliardico per Daniel Craig, celebrato dal collega Javier Bardem che è uscito da una torta vestito da bond girl per cantargli 'Happy Birthday'.

Daniel Craig e Javier Bardem sono diventati grandi amici durante la realizzazione di Skyfall, nel 2012. Tanto amici che Bardem una volta ha celebrato il compleanno del collega inglese saltando fuori da una torta travestito da Bond girl. I due attori hanno rivelato l'episodio durante una sessione di Variety's Actors on Actors, presentato da Amazon Studios.

I compleanni di Daniel Craig e Javier Bardem sono a un giorno di distanza a marzo, quindi hanno deciso di organizzare una festa di compleanno insieme.

"Ricordo che eri travestito, ma so che c'è tutta un'altra storia da raccontare", ha detto Daniel Craig.

"Uscendo da una torta", ha aggiunto Bardem. "Dovevo essere una Bond girl quella notte, e oh mio Dio, lo ero."

Di recente, per interpretare il marito di Lucille Ball, il musicista cubano Desi Arnaz in Being the Ricardos, Javier Bardem ha dovuto cantare e ballare sullo schermo, e perfino suonare le percussioni. Daniel Craig ha detto all'amico di non avere idea che il suo ex cattivo di Bond possedesse un tale talento musicale. Bardem ha ammesso di non aver avuto molta esperienza musicale prima del ruolo, a parte quella famosa festa di compleanno:

"Beh, non sono un musicista, a parte uscire dalle torte di compleanno vestito come una Bond girl. Ti ho cantato Happy Birthday to You nella mia migliore imitazione di Marilyn Monroe. Quando la squadra di Being the Ricardos mi ha chiesto di cantare, ho pensato' Ne sei sicuri? Siete certi di volermi sentir cantare?' Ci provo".