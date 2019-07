Jason Momoa a Venezia a torso nudo: le foto delle vacanze in Italia "scaldano" i fan

Jason Momoa è a Venezia per le vacanze e le foto a torso nudo fanno sognare i fan che sperano di incontrarlo in Italia.

Jason Momoa è a Venezia e le sue foto a torso nudo hanno già sollevato una calda ondata di entusiasmo da parte dei fan. L'attore si trova in Italia per le vacanze insieme a sua moglie Lisa Bonet.

Il protagonista di Aquaman è stato paparazzato in piscina a Venezia con addosso un costume da bagno nero che dava risalto al suo fisico tonico. Lo scorso weekend Jason Momoa ha partecipato al matrimonio di Zoe Kravitz, figlia della sua attuale compagna e del cantautore Lenny Kravitz. Per il suo matrimonio con l'attore Karl Glusman, Zoe Kravitz ha riunito gli invitati a Parigi, in una villa del 18esimo secolo. Tra gli invitati c'erano alri attori, tra cui Laura Dern, Shailene Woodley, Denzel Washington, Chris Pine, Reese Witherspoon e Eddie Redmayne.

Oltre che in piscina, Jason Momoa è stato fotografato anche in giro per Venezia: eccolo davanti ad uno dei tantissimi negozi di maschere della città e seduto al tavolo di un locale insieme a Lisa Bonet.

Nelle ultime settimane l'attore ha parlato di Aquaman 2, che uscirà il 16 dicembre 2022. "Sono felicissimo di girare un sequel di Aquaman perché è la prima volta che è ambientato sulla Terra" - aveva detto - "Sono felice di riprendere il ruolo del protagonista, sto collaborando con lo sceneggiatore del primo film e abbiamo una storia top secret. E tra due anni riavrò la mia barba" aveva aggiunto, a proposito del fatto che si era rasato completamente la barba.

Prima di Aquaman 2, Jason Momoa farà altre apparizioni nell'ambizioso e attesissimo adattamento di Dune diretto da Denis Villeneuve e nella serie televisiva See, ambientata in un futuro distopico in cui la razza umana ha perso il senso della vista e la società è costretta a trovare nuovi modi per interagire e sopravvivere.