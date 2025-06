Jason Momoa, la star di Un film Minecraft nel cast della commedia Netflix con Andy Samberg

Il protagonista di Aquaman è entrato ufficialmente a far parte del progetto della nuova comedy in cui reciterà con l'ex comico del SNL.

Netflix ha messo le mani sulla nuova commedia action con due protagonisti sulla scena, la star di Un film Minecraft Jason Momoa e l'ex star del Saturday Night Live Andy Samberg.

Al momento, si sa poco del film e di sicuro non si conosce il titolo. La commedia sarà ambientata alle Hawaii, proprio il luogo in cui è nato Jason Momoa.

La nuova commedia action di Netflix con Jason Momoa

Andy Samberg parteciperà al progetto anche come co-produttore mentre la sceneggiatura sarà firmata da due veterani pluripremiati del Saturday Night Live, Rob Klein e John Solomon. Si attende il nome del regista che si metterà al timone del film.

Jason Momoa in una scena di Aquaman

Si tratta di un periodo particolarmente florido per Jason Momoa, dopo l'ottimo riscontro al box-office di Un film Minecraft, che ha raggiunto un incasso da quasi 950 milioni di dollari. Non è finita, perché tra i suoi prossimi progetti spiccano un'altra action comedy con Dave Bautista, The Wrecking Crew, e Supergirl: Woman of Tomorrow, in cui recita nei panni di Lobo, uno dei suoi personaggi preferiti.

Il ritorno in grande stile di Andy Samberg

Nella nuova commedia Netflix, Jason Momoa reciterà al fianco di un veterano della comicità americana come Andy Samberg, che presto sarà sul grande schermo al fianco di Olivia Colman e Benedict Cumberbatch nel remake de I Roses, dopo essere tornato lo scorso autunno sul palco del Saturday Night Live.

Andy Samberg con Cristin Milioti in una scena di Palm Springs

Di recente, Samberg ha lavorato anche a diversi corti digitali di The Lonely Island, partecipando anche ad un medley musicale con Lady Gaga, Bad Bunny ed Eddie Vedder in occasione del SNL50: The Homecoming Concert. Tra i suoi ultimi impegni cinematografici spicca il biopic Lee, sulla figura della fotoreporter Lee Miller, interpretata da Kate Winslet.