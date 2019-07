Zoe Kravitz si è sposata! Le foto del matrimonio con il cast di Big Little Lies e Jason Momoa

Zoe Kravitz si è sposata! Il matrimonio, in grande stile, è stato celebrato sabato a Parigi dove lei e il marito Karl Glusman sono stati fotografati insieme a tanti ospiti famosi.

La maggior parte delle foto, come quelle che immortalano il cast di Big Little Lies e Jason Momoa, a onor del vero non sono state scattate durante il rito - segretissimo, che è stato celebrato nella casa parigina di Lenny Kravitz, papà della sposa -, ma la sera precedente davanti al famoso ristorante Lapérouse di Parigi, dove i due sposi hanno offerto una cena di prova a un elenco selezionatissimo di ospiti. C'erano, oltre al papà e alla mamma Lisa Bonet, Shailene Woodley, Nicole Kidman col marito Keith Urban, Laura Dern, Reese Witherspoon, Jason Momoa mano nella mano con i due figli e, naturalmente, i due sposi, lui in completo blu, lei in un esclusivo abito crochet ricoperto di perle firmato da Danielle Frankel.

A svelare che il cast al completo di Big Little Lies - Piccole grandi bugie (in onda ora con la seconda stagione su Sky Atlantic) avrebbe partecipato al matrimonio era stata già ad aprile Nicole Kidman in un'intervista con Vanity Fair. La notizia del fidanzamento ufficiale, invece, era stata data proprio da Zoe Kravitz dalle pagine di Rolling Stone nell'ottobre 2018. Un primo matrimonio era già stato celebrato a New York a maggio e si era trattato di una piccola cerimonia civile a cui avevano partecipato solo parenti e amici più cari. Di questo primo rito tra Zoë Kravitz e Karl Glusman non sono state diffuse immagini, diverso invece il caso della seconda cerimonia parigina: non conosciamo l'outfit della sposa ma possiamo ammirare, per esempio, quello di alcuni ospiti paparazzati all'ingresso della casa patronale e dello stesso Lenny Kravitz.