Jason Momoa protagonista del film Street Fighter? Trattative in corso con Legendary

L'attore sarebbe in lizza per un ruolo nel nuovo adattamento cinematografico del celebre videogioco Capcom, insieme ad Andrew Koji, Noah Centineo e Roman Reigns.

Nuovi sviluppi per l'atteso adattamento cinematografico di Street Fighter. Secondo quanto riportato da Deadline, Jason Momoa è attualmente in trattative per entrare nel cast del film prodotto da Legendary Entertainment. Insieme a lui, sarebbero in fase avanzata di negoziazione anche Andrew Koji (Bullet Train), Noah Centineo (Warfare) e Roman Reigns (Fast & Furious: Hobbs & Shaw).

Al momento, Legendary non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e i dettagli sulla trama del progetto rimangono riservati. Alla regia ci sarà Kitao Sakurai, noto per Bad Trip, subentrato dopo l'uscita dei fratelli Danny e Michael Philippou (Talk To Me), inizialmente coinvolti nel 2023.

Street Fighter: il ritorno del classico Capcom

Il film sarà co-sviluppato e co-prodotto con Capcom, la storica casa di sviluppo giapponese creatrice del franchise. Lanciato per la prima volta nel 1987, Street Fighter è diventato uno dei titoli di combattimento più iconici e influenti del panorama videoludico. La serie ruota attorno a combattimenti uno contro uno tra lottatori di tutto il mondo, spesso legati a un torneo internazionale organizzato dal villain M. Bison e dalla sua organizzazione criminale Shadaloo.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena

Con oltre 55 milioni di copie vendute a livello globale, Street Fighter è uno dei franchise videoludici di maggior successo di sempre.

I possibili protagonisti

Andrew Koji, già visto in Warrior, Gangs of London e Boy Kills World, è in arrivo su Prime Video con la serie Haven e sarà protagonista anche della nuova produzione Tubi Worth the Wait.

Jason Momoa, reduce dal successo globale di Un film Minecraft, che si avvicina al miliardo di dollari al botteghino, ha in cantiere numerosi progetti: tra questi la serie Apple Chief of War, il cinecomic Supergirl: Woman of Tomorrow (nel ruolo di Lobo), Dune: Messiah e la commedia action The Wrecking Crew al fianco di Dave Bautista.