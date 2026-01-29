Jason Momoa: "Dave Bautista è come un fratello maggiore, con lui non devo dire ca...ate"

Jason Momoa e Dave Bautista sono protagonisti di The Wrecking Crew, un action comedy che mette in scena un legame nato nella vita reale e portato sullo schermo con naturalezza.

Durante un'intervista esclusiva, Jason Momoa racconta il legame profondo con Dave Bautista, co-protagonista di The Wrecking Crew. Tra amicizia, rispetto e complicità maturata negli anni, il film Prime Video diventa il riflesso di un rapporto autentico, costruito ben oltre il set.

Un'amicizia che va oltre il set

Dietro l'immagine da "duri" che Hollywood ha cucito addosso a Jason Momoa e Dave Bautista, c'è un'intimità fatta di silenzi condivisi, rispetto reciproco e una familiarità rara nell'industria. Intervistati da PEOPLE in occasione dell'uscita di The Wrecking Crew (Da noi noto come "Fratelli demolitori") su Prime Video, i due attori hanno raccontato senza filtri il loro rapporto, nato anni fa e cresciuto ben prima di ritrovarsi a interpretare due fratelli sullo schermo.

Jason Momoa in una scena

"Mi sento estremamente a mio agio anche quando non parliamo", spiega Momoa rivolgendosi direttamente a Bautista. "Possiamo stare nella stessa stanza, ognuno a fare le sue cose. Posso semplicemente stare con te e basta. Non devo dire nulla. Capisci cosa intendo? Non devo dire cazzate con te." Parole che raccontano una confidenza profonda, fatta di fiducia e assenza di maschere, più che di conversazioni continue.

Bautista ricambia con la stessa intensità emotiva: "Te l'ho detto un milione di volte. Ti voglio bene, mi sento a mio agio con te, ti rispetto e sono orgoglioso di te. Lavorare insieme è un sogno che si avvera. Non è mai lavoro quando lavori con le persone che ami." Una dichiarazione che restituisce l'idea di un set vissuto non come fatica, ma come spazio condiviso.

Momoa arriva a definire Bautista "come un fratello maggiore", sottolineando un aspetto cruciale del loro legame: "So che potrei chiamarlo in qualsiasi momento, per qualsiasi cosa, e lui ci sarebbe subito, senza esitazioni, per me e per la mia famiglia." È un'affermazione che sposta il discorso dal cinema alla vita, trasformando la promozione di un film in un racconto umano.

Da Comic-Con alle Harley in Hawaii: il cuore di Fratelli demolitori

Il percorso che ha portato Momoa e Bautista a condividere Fratelli demolitori affonda le radici nel loro primo incontro, avvenuto anni fa al Comic-Con, quando - come racconta Momoa - "abbiamo fatto i nerd l'uno sull'altro". Da lì, collaborazioni importanti come Dune e la serie See, fino a questo nuovo progetto che li vede interpretare due fratelli separati dal tempo e riuniti da un lutto improvviso.

Jason Momoa su una Harley

Ambientato nelle Hawaii, terra natale di Momoa, The Wrecking Crew racconta la storia di due fratelli estraniati che si ritrovano dopo la misteriosa morte del padre. Ma sullo sfondo della trama action-comedy, il film si nutre di un'energia autentica, alimentata dall'esperienza personale dei due attori, entrambi padri e profondamente legati al concetto di famiglia.

Tra i ricordi più preziosi condivisi da Bautista c'è una sera particolare, dopo le riprese. "Era l'ultimo shot della giornata e stavamo guidando tra spiagge, colline e montagne. Jason mi dice: 'Abbiamo finito. Torniamo indietro in moto'. Così siamo rientrati alla base con le Harley. Pensavo: non posso credere che ci stiano pagando per questo." Momoa completa l'immagine: "Il sole che tramonta alle Hawaii e sei accanto al tuo amico, in moto."

Bautista confessa di aver voluto imprimere quei momenti nella memoria: "Molte volte lavori su set chiusi, in luoghi che non sono certo un paradiso. Io dico sempre: apprezzate giorni come questi, perché sono rari. Quelli così sono giorni irripetibili."

È in questa dimensione, sospesa tra amicizia reale e finzione cinematografica, che The Wrecking Crew trova la sua anima. Non solo un film d'azione, ma il racconto di un legame che esiste davvero.