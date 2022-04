Jason Momoa scriverà e interpreterà l'epopea storica hawaiana Chief of War per Apple TV+

Jason Momoa debutterà come autore televisivo scrivendo e interpretando la serie Chief of War, sulla storia delle Hawaii raccontata dal punto di vista indigeno.

Jason Momoa al centro della serie limitata Chief of War. Come annuncia Deadline, Apple TV+ ha approvato la serie scritta, diretta e prodotta da Jason Momoa con Endeavor Content e Chernin Entertainment.

Creata da Momoa e Thomas Pa'a Sibbett, la serie in otto episodi Chief of War segue il racconto epico e senza precedenti dell'unificazione e della colonizzazione delle Hawaii dal punto di vista indigeno.

Momoa e Sibbett produrranno lo show con Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung, che fungerà anche da showrunner. Justin Chon è in trattative per dirigere i primi due episodi. Il progetto segna il debutto di Jason Momoa come autore per la televisione.

Attualmente Momoa recita nella serie drammatica post-apocalittica di Apple TV+ See, che è stata rinnovata per una terza stagione.