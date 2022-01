Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati dopo 16 anni insieme

Si lascia una delle coppie più belle di Hollwyood. Dopo 16 anni insieme e quattro anni di matrimonio, si è conclusa la relazione tra la star di Aquaman Jason Momoa e Lisa Bonet.

La coppia ha diffuso la notizia pubblicando su Instagram un comunicato congiunto in cui si legge:

"Abbiamo tutti sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione... Si sta consumando una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione... anche noi abbiamo subito i cambiamenti sismici e siamo cresciuti. e così condividiamo una notizia sulla nostra famiglia, che ci stiamo separando nel matrimonio. Lo condividiamo non perché pensiamo che sia degno di nota, ma affinché, mentre proseguiamo con la nostra vita, possiamo farlo con dignità e onestà. L'amore tra di noi continua a esistere, evolvendosi in modi da conoscere e vivere. Ci liberiamo a vicenda per essere ciò che stiamo imparando a diventare... Possa l'amore prevalere".

Lisa Bonet e Jason Momoa si sono conosciuti in un jazz club nel 2004 grazie ad amici in comune. Momoa ha confessato di avere avuto una cotta per l'attrice fin da quando aveva otto anni. I due, che anno due figli insieme, Lola Iolani Momoa, 14, e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, 13, si sono sposati nel 2017. Lisa Bonet ha anche una figlia dal precedente matrimonio con Lenny Kravitz, l'attrice Zoe Kravitz, 33.