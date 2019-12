Jason Momoa rimprovera Chris Pratt per aver utilizzato una bottiglia di plastica!

Jason Momoa è molto attento alla salvaguardia dell'ambiente e, nelle ultime ore, ha rimproverato il collega Chris Pratt per via della pubblicazione di un'immagine sponsorizzata, in cui l'attore di Guardiani della Galassia mostrava una bottiglia d'acqua in plastica monouso.

Pratt, che ha pubblicato questa foto promuovendo il sito web Amazon, è stato criticato da Jason Momoa per aver utilizzato una bottiglia di plastica monouso e non una borraccia ecologica, come ormai molti stanno iniziando a fare per salvaguardare il pianeta: "Fratello ti voglio bene ma che c**o la bottiglia di plastica. Nessuna plastica monouso, dai"

Di seguito il post incriminato:

Ovviamente Chris Pratt ha subito risposto all'amico e collega protagonista di Aquaman, scusandosi per l'accaduto e confermando di utilizzare sempre una bottiglia riutilizzabile: "Aquaman! Hai perfettamente ragione. Dannazione. Porto sempre con me anche la mia bottiglia riutilizzabile. Ce l'avevo anche quel giorno !!! Se ricordo bene qualcuno mi ha lanciato quella bottiglia di plastica durante il servizio fotografico perché non sapevo cosa fare con le mani (...) Ti voglio bene amico. Colpa mia. Non voglio che la tua casa Atlantide sia ricoperta di plastica. Senti quei bambini? Ridurre. Riutilizzo. Riciclare."

Il caso sembra risolto, ma è giusto che Jason Momoa abbia fatto notare questo dettaglio all'amico Chris Pratt anche perché, essendo personaggi pubblici, devono dare il buon esempio nella salvaguardia all'ambiente. Jason Momoa sono anni che cerca di sensibilizzare il pubblico sulla salvaguardia degli oceani per creare consapevolezza tra le persone e aiutare a migliorare il pianeta. Ad aprile, Jason Momoa ha rasato la barba in onore di una nuova linea di acqua in scatola, che ha contribuito a lanciare con la Ball Corporation, inoltre realizza spesso video dove spiega ai suoi fan come riciclare al meglio.

