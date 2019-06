Jason Momoa e Peter Dinklage: un remake de I Gemelli dopo Il Trono di Spade?

Un remake de I gemelli con Jason Momoa e Peter Dinklage? Per ora è solo un sogno, anche se a Momoa l'idea piace e anche parecchio.

D'altronde i due sono già stati colleghi di set, per Il Trono di Spade, dove è nata la loro amicizia. Ed entrambi avrebbero pure il fisico adatto per ricreare la coppia della commedia cult degli anni Ottanta interpretata da Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, in cui impersonavano due fratelli separati alla nascita che si riuniscono dopo tanto tempo. Sono opposti che si attraggono, perché se Julius (Schwarznegger) è alto e intelligente, ma anche molto ingenuo; l'altro, Vincent (DeVito), è al contrario basso, ma molto furbo.

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito ne I Gemelli

Uscito nel 1989, I Gemelli di Ivan Reitman è uno dei capitoli più riusciti della fase comica di Arnold Schwarzenegger, il quale crea con Danny DeVito un duo irresistibile che potrebbe funzionare benissimo in un potenziale rifacimento con Jason Momoaa e Peter Dinklage, tanto da spingere Momoa a ideliazzarlo. Tutto nasce da una domanda posta da un fan riguardo alla possibilità di un remake durante il Celebrity Fan Fest di San Antonio. "Caspita, dimmi dove firmare! Sarebbe fantastico, adoro quel film". E' stata la risposta dell'attore che abbiamo visto recentemente come protagonista di Aquaman - qui la nostra recensione -. Poi ha elogiato Dinklage, definendolo un attore "incredibile".

Arnold Schwarzenegger: "In arrivo un altro Terminator, un altro Conan e un altro I gemelli!"

Riuscirà ad andare in porto quest'idea? Chissà. Nel frattempo Momoa non è rimasto con le mani in mano visto che potremo vederlo prossimamente nella serie See, in Aquaman 2 e nel reboot al femminile di Cliffhanger. Nel futuro di Peter Dinklage c'è invece un altro remake quello de Il mucchio selvaggio targato Mel Gibson insieme a Michael Fassbender e Jamie Foxx, più una serie di doppiaggi per Angry Birds 2 e I Croods 2.