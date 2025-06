Arnold Schwarzenegger rivela quale film gli ha fatto incassare più soldi (ed è una sorpresa)

Arnold Schwarzenegger sarà anche conosciuto maggiormente per aver preso parte alla saga di Terminator, ma è stato un film molto diverso a fargli incassare inaspettatamente più soldi in assoluto nel corso della sua carriera.

Nel corso della sua ospitata al podcast Watch What Happens Live, l'attore ha rivelato che è stato il film I Gemelli il suo maggior successo finanziario in carriera. Il film uscito nel 1988 che nella storia lo vedeva interpretare il gemello improbabile di Danny DeVito.

"Con quello siamo andati dritti fino in banca", ha ricordato Schwarzenegger. "Perché non avevamo ricevuto né soldi né stipendio", ha aggiunto, prima che il conduttore Andy Cohen, aggiungesse: "Avete ricevuto una percentuale sugli incassi!". Schwarzenegger ha risposto: "Esattamente. Ed è stato fantastico".

Il sequel mai realizzato con Eddie Murphy

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito ne I Gemelli

Schwarzenegger ha anche rivelato che Eddie Murphy era in trattativa per interpretare un altro fratello nel tanto vociferato sequel de I Gemelli, ma il film non è mai stato realizzato: "Il sequel si sarebbe dovuto chiamare Triplets e non è stato realizzato perché il regista, Ivan Reitman, è morto poco prima che iniziassimo a girare", ha spiegato Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito sono... I Gemelli

L'attore si è recentemente riunito con DeVito e l'ex primo ministro britannico Tony Blair in una foto condivisa su Instagram: "Adoro rivedere i vecchi amici!" ha scritto l'ex governatore della California nella didascalia. "È stato fantastico vedere il mio caro amico Tony Blair e presentargli mio fratello, Danny DeVito. Non vedo l'ora di parlare di come porre fine all'inquinamento insieme a Vienna al summit sul clima di Schwarzenegger Climate!".

Sebbene Triplets non sia mai stato realizzato, DeVito aveva fatto intendere nel 2024 che potrebbe esserci all'orizzonte un'altra collaborazione con Schwarzenegger: "Stiamo lavorando a qualcosa, un progetto che faremo insieme, un altro film", aveva detto l'attore. "Io e Arnold siamo buoni amici. Ci siamo conosciuti molto prima de I Gemelli, anni fa". DeVito, quindi, aveva scherzato: "Ci siamo persi il sequel de I Gemelli perché è diventato governatore, avrebbe dovuto fare il sequel invece del governatore".