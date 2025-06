Arnold Schwarzenegger svela il film che l'ha fatto guadagnare di più: "Non è Terminator!"

La star ed ex governatore della California ha svelato a sorpresa il titolo del film che gli ha permesso di guadagnare più soldi in carriera.

Nonostante il suo franchise più conosciuto sia Terminator, famoso in tutto il mondo, Arnold Schwarzenegger ha raccontato che non è la saga sci-fi ad avergli permesso di guadagnare più soldi.

L'attore, ospite di una puntata del podcast Watch What Happens Live ha svelato che il suo film più redditizio è un altro ed è una commedia: I gemelli di Ivan Reitman.

Il film a sorpresa più redditizio di Arnold Schwarzenegger

"Con quello siamo andati direttamente in banca" ha scherzato Schwarzy "È stato I gemelli, perché non avevamo ricevuto alcun compenso, nessuno stipendio" ha spiegato Schwarzenegger, prima che il conduttore Andy Cohen aggiungesse:"Hai preso una percentuale sugli incassi!"

Arnold Schwarzenegger in una scena di Fubar

Arnold Schwarzenegger ha confermato:"Ed è stato fantastico!" ha aggiunto in chiusura. Nel film, Schwarzenegger e Danny DeVito interpretano due gemelli geneticamente modificati che vengono separati alla nascita e si ritrovano adulti.

Il sequel accantonato con Eddie Murphy nel cast

In seguito al successo del primo film, Arnold Schwarzenegger ha confessato che in cantiere era stato messo anche un seguito, con Eddie Murphy in trattativa per interpretare un terzo gemello.

"Il sequel si sarebbe chiamato Triplets, ma non è stato realizzato perché il regista, Ivan Reitman, è morto proprio prima che cominciassimo le riprese" ha spiegato Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito in I gemelli

Di recente, Arnold Schwarzenegger si è riunito insieme a Danny DeVito con l'ex premier britannico Tony Blair, storico amico dell'ex governatore della California, che anche nel genere commedia ha ottenuto ottimi risultati grazie a film come Un poliziotto alle elementari, Una promessa è una promessa e proprio I gemelli, tutti film usciti tra la fine degli anni '80 e gli anni '90, decennio nel quale Schwarzy si è dedicato con grande dedizione al genere dopo il decennio di successo nell'action.