Jason Momoa tornerà nel DC Universe con il ruolo di Lobo, ecco quando debutterà il personaggio

Jason Momoa ha confermato con un post su Instagram che tornerà nel DC Universe, dopo aver interpretato Aquaman, con la parte di Lobo.

Il personaggio, che l'attore ha indicato più volte come uno dei suoi preferiti, dovrebbe debuttare nel film Supergirl: Woman of Tomorrow.

L'annuncio di Momoa

Il post condiviso dall'attore sui social media riporta un estratto di un'intervista che Jason Momoa aveva rilasciato a Fandango durante la promozione di Aquaman 2.

L'attore aveva spiegato: "Colleziono fumetti, e non lo faccio quasi più, ma era sempre il mio preferito e ho sempre voluto interpretare Lobo perché penso: 'Si tratta del ruolo perfetto'".

Jason aveva sottolineato: "Se mi chiamassero e mi chiedessero di interpretarlo è un fottuto sì. Non ho ricevuto quella telefonata, quindi non voglio diffondere notizie false, ma se mi chiamassero e mi chiedessero di interpretarlo, o di fare un'audizione, sarei a disposizione".

Momoa ha semplicemente aggiunto nel suo post: "Mi hanno chiamato".

Quando debutterà l'attore nel ruolo di Lobo

Supergirl: Woman of Tomorrow avrà come star Milly Alcock nel ruolo dell'eroina Kara Zor-El e alla regia sarà impegnato Craig Gillespie. Nel cast ci sono già Matthias Schoenaerts nel ruolo del villain Krem ed Eve Ridley in quello di Ruthye Mary Knolle.

La sceneggiatura è firmata da Ana Nogueira basandosi sul fumetto della DC di Tom King e Bilquis Evely.

Le riprese inizieranno il 13 gennaio in vista di un debutto nelle sale americane previsto per il 26 giugno 2026.

La supereroina, secondo alcune indiscrezioni, farà il suo debutto sul grande schermo in occasione di Superman, il film scritto e diretto da James Gunn, responsabile della nuova fase del DC Universe insieme a Peter Safran, con l'attore David Corenswet impegnato nel ruolo di Clark Kent.