Krypton: la serie tv sulle origini di Superman arriva su Infinity

Dal 17 novembre arriva su Infinity con un episodio a settimana Krypton, la serie ambientata prima dell'arrivo di Superman sulla Terra!

Il leggendario pianeta d'origine dell'Uomo d'acciaio non è ancora stato distrutto e molto tempo manca ancora all'arrivo di Kal El, il kryptoniano conosciuto sulla Terra come Clark Kent. In Krypton, in arrivo con un episodio a settimana dal 17 novembre su Infinity, il protagonista è il nonno di Superman, ovvero Seg-El, interpretato da Cameron Cuffle.

Il collegamento con il mondo terrestre arriva tramite l'umano Adam Strange, che viaggiando nel tempo, arriva su Krypton per avvertire Seg-El che il suo pianeta è in grave pericolo. Nel pieno di una lotta per riscattare l'onore perduto della sua famiglia, Seg-El dovrà compiere inoltre un'altra difficile scelta: salvare il suo pianeta o lasciare che venga distrutto per preservare il destino del nipote.

Scelte difficili attendono Seg-El. Basata sui fumetti della DC Comics, la serie ha connessioni con il mondo cinematografico dell'universo DC, dato che lo sceneggiatore e produttore della serie è David S. Goyer, già nel team tecnico di Batman v Superman: Dawn of Justice e L'uomo d'acciaio.