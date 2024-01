Jason Momoa: Lisa Bonet ha chiesto il divorzio due anni dopo la separazione

Lisa Bonet ha chiesto il divorzio da Jason Momoa due anni dopo la loro separazione. Bonet, 56 anni, il cui nome legale è Lilakoi Moon, ha presentato lunedì i documenti per porre fine al suo matrimonio con il 44enne Momoa presso il tribunale della contea di Los Angeles.

Il documento cita differenze inconciliabili come motivo della richiesta di separazione e afferma che nessuna dei due dovrebbe ricevere sostegno finanziario e che l'ex coppia ha già concordato come dividere i propri beni. Sempre secondo il documento Bonet e Momoa dovrebbero avere l'affidamento congiunto della figlia Lola di 16 anni e del figlio Nakoa Wolf di 15.

La coppia

I due si sono incontrati in un jazz club e hanno iniziato a frequentarsi nel 2005, ma non si sono sposati legalmente fino al 2017. Momoa è meglio conosciuto per i suoi ruoli nei film di Aquaman e nella serie Il trono di spade. Bonet è nota per I Robinson, e per film come Alta fedeltà e Nemico pubblico.