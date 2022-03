Jason Momoa sulla sua separazione da Lisa Bonet: "É difficile separarsi sotto i riflettori"

Jason Momoa ha recentemente scelto Instagram per parlare della sua separazione da Lisa Bonet, ringraziando tutti per la privacy e confessando che è difficile separarsi sotto i riflettori.

Jason Momoa e Lisa Bonet, a causa della loro separazione, stanno affrontando un vero e proprio calvario mediatico in questo momento, tra notizie su una presunta riconciliazione e quelle relative alle svariate motivazioni che avrebbero spinto le due star a separarsi.

In un nuovo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Momoa ha scritto: "Sono entusiasta che tutti vedano @thebatman, Zoë Kravitz è perfetta come donna gatto, sono così orgoglioso di te. Siamo stati benissimo a New York, ringrazio i fan per essere stati così generosi e per averci dato spazio, a noi ed ai bambini; è piuttosto difficile separarsi sotto i riflettori. Apprezziamo la privacy, aloha."

Nonostante le voci relative ad una possibile riconciliazione che sono state diffuse online negli ultimi giorni, sembra che la star di Aquaman e la Bonet si stiano definitivamente separando: quello di Jason, infatti, sembra un gesto calcolato che nasce dalla necessità di mettere a tacere tutte le recenti indiscrezioni.

La foto di Jason Momoa è stata pubblicata in occasione della premiere di The Batman, a cui ha partecipato per supportare l'ex figliastra Zoë Kravitz. L'attore ha messo le cose in chiaro una volta per tutte ed ha ringraziato il pubblico per aver dato un po' di privacy alla sua famiglia in questo momento così complesso.