Jason Momoa e Lenny Kravitz "fratelli per la vita": il post su Instagram

L'affetto tra Jason Momoa e Lenny Kravitz sancito da un post del rocker che definisce il duo 'fratelli per la vita'.

Lenny Kravitz e Jason Momoa hanno molto in comune al di là dell'ex Lisa Bonet. Secondo un post di Instagram condiviso dalla rock star, i due sarebbero "fratelli per la vita".

Sabato, il cantante Lenny Kravitz, 57 anni, ha condiviso una foto di lui e Jason Momoa, 42 anni, vicini sulle sulle loro moto. "Cavalca o muori", scrive il rocker, che condivide la figlia Zoē Kravitz con l'ex moglie Lisa Bonet, attuale moglie di Momoa. Kravitz ha sottotitolato il momento amichevole con l'espressione "Fratelli per la vita."

Momoa, che a gennaio aveva annunciato la separazione da Lisa Bonet, per poi tornare sui suoi passi, ha ricambiato l'affetto scrivendo: "Ti amo fratello. Ohana per la vita".

"Beh, non è semplicemente adorabile", ha aggiunto nei commenti Zoë Kravitz, 33 anni. "Vi amo entrambi così tanto".

Il post di Kravitz arriva sulla scia della speculazione che Jason Momoa e Lisa Bonet potrebbero essersi riconciliati, con People che ha riferito venerdì che l'attrice, 54 anni, è stata avvistata mentre indossava la sua fede nuziale.

Lisa Bonet è stato sposato con Lenny Kravitz dal 1987 al 1993 e ha iniziato a frequentare Jason Momoa nel 2005. Dopo aver accolto una figlia e un figlio rispettivamente nel 2007 e nel 2008, la coppia si è sposata formalmente nel 2017.

Jason Momoa sulla sua separazione da Lisa Bonet: "É difficile separarsi sotto i riflettori"

Nonostante la separazione, Momoa è rimasto vicino alla figliastra viaggiando insieme al suo nuovo compagno, l'attore Channing Tatum, per recarsi alla premiere del suo ultimo film, The Batman, dove interpreta Catwoman insieme ai figli Lola Iolani di 14 anni e Nakoa-Wolf di 13 anni, per sostenere la sorella maggiore Zoë, dicendo ai giornalisti che sono "ancora una famiglia".

L'attore di Dune ha anche parlato della sua separazione da Bonet in un post su Instagram all'inizio di questo mese, ringraziando i fan per il loro supporto e spazio durante questo periodo "difficile".