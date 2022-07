Jason Momoa coinvolto in un brutto incidente: come sta l'attore

Durante lo scorso weekend, il protagonista di Aqauaman Jason Momoa ha trascorso un brutto quarto d'ora: la star è stata coinvolta in un brutto incidente scontrandosi con una motocicletta, dal quale pare esserne uscito illeso.

Jason Momoa, come riporta il New York Post, si trovava su una strada molto tortuosa di Los Angeles, la Old Topanga Canyon Road, quando improvvisamente si è scontrato con un motociclista, un impatto molto brutto da quanto riportano le notizie. TMZ riporta che è stato il motociclista a invadere la corsia dell'attore, scontrandosi e colpendo il lato anteriore sinistro della sua Oldsmobile.

Il motociclista coinvolto ha rimbalzato sul parabrezza di Jason Momoa, ma per fortuna pare abbia riportato solo ferite lievi. La star de Il trono di spade, invece, ne è uscito illeso, solo molto spaventato per l'impatto.

Tutto bene quel che finisce bene, quindi. Jason Momoa ne ha superata un'altra delle sue, visto che non è nuovo a incidenti, sia sul set che nella vita reale. Intanto, i suoi milioni di fan non vedono l'ora di rivederlo in Aquaman 2. Il nuovo cinecomic targato DC, intitolato Aquaman e il Regno Perduto, uscirà in sala a marzo 2023.