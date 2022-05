Jason Momoa e Amber Heard: il ruolo di lei è stato accorciato a causa della mancanza di chimica tra i due

La "mancanza di chimica" tra Jason Momoa con Amber Heard, le due star di Aquaman and the Lost Kingdom, avrebbe causato la riduzione del ruolo dell'attrice nel film in uscita secondo quanto affermato venerdì dall'agente della Heard, durante il processo che sta avendo luogo tra lei e Johnny Depp nel tribunale di Farifax, in Virginia.

L'agente della Heard, Jessica Kovacevic, ha testimoniato questo venerdì rivelando di ritenere che la pubblicità negativa ricevuta da Amber, a causa dei conflitti in corso con Depp, abbia avuto un impatto negativo sul suo ruolo. L'ex moglie di Johnny è stata scritturata per la prima volta nel film Justice League del 2017 e l'anno successivo ha debuttato nel franchise di "Aquaman" nei panni di Mera.

L'agente della star hollywoodiana ha testimoniato che l'attrice avrebbe dovuto guadagnare 2 milioni di dollari nel sequel che uscirà nei cinema a marzo 2023. Sempre durante la sua deposizione la Kovacevic ha affermato che il motivo ufficiale per cui la Warner Bros. ha deciso di ridurre il ruolo di Amber era dovuto alla "mancanza di chimica tra lei e Jason".

Alla domanda relativa allo stato attuale della carriera di Amber Heard, l'agente ha risposto dicendo: "Secondo la mia esperienza ... La tua carriera prende una svolta dopo che si recita in un film come questo. Lei è stata accolta molto bene quando il film è uscito, tutti erano felici di averla nel cast e non c'è mai stato nessun tipo di problema. Quindi il fatto che la sua situazione sia peggiorata quando sono iniziati ad arrivare i costanti tweet di offese, beh... non ho nessuna prova fisica ma è l'unica conclusione logica secondo me."