Jason Momoa, la foto con Mel Gibson fa arrabbiare i fan: "È un antisemita"

Jason Momoa ha postato recentemente alcune foto su Instagram in compagnia di Mel Gibson. Le immagini non sono però piaciute a molti fan del popolare interprete di Aquaman e Il trono di spade che hanno espresso tutto il loro disappunto, stigmatizzando l'incontro. Gibson è una personalità controversa ed in passato è stato al centro delle cronache per episodi di razzismo e frasi sessiste e antisemite, tanto che molti colleghi di Hollywood non solo hanno censurato questi comportamenti ma si sono anche rifiutati di lavorare con lui.

Jason Momoa ha pubblicato ben tre foto giovedì: nella prima è insieme al suo co-protagonista de Il Trono di Spade Peter Dinklage e Mel Gibson; la successiva mostrava lui e Dinklage che si rilassavano su delle poltrone, mentre la terza mostrava un suo primo piano insieme Gibson. Il tutto accompagnato da un commento in cui scrive che Mel è per lui una leggenda che ha reso la sua infanzia incredibile grazie ai ruoli di Mad Max, Martin Riggs e William Wallace, complimentandosi per i suoi film: "è un grande regista" scrive mostrando di apprezzare Apocalypto, il controverso film sui Maya in cui hanno un ruolo centrale dei sanguinosi sacrifici umani con tanto di cuori sventrati alle povere vittime. Ha parole d'affetto anche per Dinklage: "È così bello vederti, mi illumi sempre caro fratello".

I fan però non hanno apprezzato allo stesso modo, commentando: "Ma è un antisemita"; "Oh, non è così, amico", ha aggiunto un altro; "Seriamente, ma perché mettere un sessista, antisemita e razzista su un piedistallo?". Jason Momoa però non ha dato peso alle polemiche fino ad ora, mentre Mel Gibson dopo un lungo periodo di oblio, dettato proprio dalle sue esternazioni, è tornato alla ribalta con La battaglia di Hacksaw Ridge che gli ha permesso di conquistare sei candidature agli Oscar, compresi quelli per film e regia.