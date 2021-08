Jason Momoa dedica Aquaman 2 a un bambino di 8 anni morto di cancro

Jason Momoa ha deciso di dedicare Aquaman and the Lost Kingdom a un bambino di 8 anni, recentemente scomparso a causa di un cancro al cervello.

Jason Momoa ha scelto Instagram per dedicare Aquaman 2, il cui titolo originale è Aquaman and the Lost Kingdom, a uno dei suoi giovani fan che è recentemente morto di cancro: Danny Sheehan, otto anni, è scomparso la scorsa domenica a causa di una rara forma di tumore al cervello.

Momoa ha confessato, pubblicando un post molto commovente, che l'apprendere della morte di Danny gli ha spezzato il cuore. "Sono appena venuto a sapere di questa notizia straziante", ha scritto Momoa su Instagram. "Tutto il mio Aloha a questo bellissimo Ohana Love u baby boy riposa in pace."

"Vivrai nel mio cuore", ha aggiunto l'attore. "Dedico Aquaman 2 a te piccolo angelo. Aloha, Aquaman." Danny ha attirato per la prima volta l'attenzione di Momoa nel novembre 2020, quando un video del bambino che apriva con entusiasmo la scatola di una action figure è diventato virale. Momoa ha persino videochiamato Danny, gli ha parlato più volte e gli ha regalato un tridente di Aquaman a grandezza naturale.

A Danny era stato diagnosticato un tumore cerebrale aggressivo noto come pineoblastoma nel 2017. La madre del bambino, Natalie Sheehan, ha postato un messaggio domenica su 4TheLoveofDanny, una pagina Facebook dedicata al figlio: "Subito dopo la mezzanotte, mentre era tra le nostre braccia, Danny ha esalato i suoi ultimi dolci respiri e ha preso il volo. Un angelo in paradiso. Invece che qui sulla terra."