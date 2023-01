Jason Clarke si unisce al cast de L'ammutinamento del Caine

Un nuovo ruolo per Jason Clarke, star di Winning Time, che reciterà al fianco di Kiefer Sutherland in L'ammutinamento del Caine (The Caine Mutiny Court-Martial), nuovo progetto targato Paramount Global e Showtime.

L'attore presterà il suo volto al personaggio del tenente Barney Greenwald, un avvocato difensore che rappresenta a malincuore Stephen Maryk (Jake Lacy). Greenwald crede che Maryk sia colpevole dell'accusa contro cui sta discutendo. Sebbene la brutale onestà e la mancanza di entusiasmo di Greenwald lascino frustrato il suo cliente, lo stesso Greenwald si esibisce al meglio delle sue capacità ne tentativo di scoprire ciò che crede essere la verità sull'ammutinamento a bordo del Caine.

Dietro la macchina da presa il regista William Friedkin. The Caine Mutiny Court-Martial (L'ammutinamento del Caine), originariamente scritto nel 1951 da Herman Wouk, verrà riadattato e ambientato in tempi moderni e, come riportato da Deadline, seguirà la Marina degli Stati Uniti mentre è sotto processo per ammutinamento.

Mentre la USS Caine viene travolta da un micidiale tifone al largo delle coste dell'Iran, Maryk invoca l'articolo 184 dei regolamenti navali per sollevare il suo superiore, il tenente comandante Phillip Francis Queeg, dall'incarico. Maryk sostiene che Queeg era mentalmente instabile e che le sue paranoie stavano mettendo in pericolo la nave e l'equipaggio.

La storia che verrà riportata sullo schermo, racconterà la lotta continua tra giusto e sbagliato.

In attesa di vederlo in questo nuovo progetto, Jason Clarke potrà essere presto apprezzato nel film di Christopher Nolan, Oppenheimer.