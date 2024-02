Jason Clarke, Dominic Cooper e Hailey Bennett a caccia di detenuti in fuga in Alaska nella serie The Last Fron

Haley Bennett e Dominic Cooper si sono ufficialmente aggiunti al cast della nuova serie targata Apple TV+, The Last Frontier. I due reciteranno al fianco di Jason Clarke, protagonista dello show composto da 10 episodi e annunciato nel 2023.

Jason Clarke nell'episodio 'Things Badly Begun' della terza stagione di Brotherhood

Secondo la descrizione ufficiale, la serie segue le vicende dell'US Marshall Frank Remnick (Clarke), "l'unico Marshall responsabile dei tranquilli e selvaggi territori dell'Alaska, la cui giurisdizione viene sconvolta quando quando un aereo di trasporto detenuti si schianta nella remota wilderness, liberando dozzine di galeotti violenti. Incaricato di proteggere la città che ha giurato di mantenere al sicuro, inizia a sospettare che l'incidente non sia stato un incidente ma il primo passo di un piano ben elaborato con implicazioni politiche internazionali".

Le new entry

Haley Bennett interpreterà Sidney, un'agente della CIA incaricata di lavorare con Frank, mentre Dominic Cooper interpreterà Havlock, descritto come un ex Navy Seal e fuggitivo, quindi ricercato dai Marshall e dalla CIA in tutti gli Stati Uniti.

Dominic Cooper interpreta Charles Grey in una scena del film La duchessa

Si tratta del primo ruolo televisivo per Haley Bennett, che ha recitato in film come Swallow, Widow Clicquot, I magnifici 7 e Cyrano nonché nell'imminente Borderlands. Cooper ha recitato in Preacher ed è apparso in Agent Carter e Spy City, oltre a film come Mamma mia!, The Devil's Double e Captain America - Il primo Vendicatore.

Ideata da Jon Bokenkamp e Richard D'Ovidio, che lavoreranno alla serie anche come produttori esecutivi insieme a Jason Clarke, The Last Frontier è diretta da Sam Hargrave.