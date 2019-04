Jared Leto: il 'compleanno' sexy con foto a torso nudo fa impazzire i fan

Jared Leto ha condiviso una foto in cui appare a torso nudo per celebrare un compleanno speciale.

Jared Leto: una torta rainbow e una foto sexy - a torso nudo - per festeggiare un compleanno particolare sui social e condividere questa celebrazione con i fan. A giudicare dai commenti, però, i fan sembrano più interessati allo spettacolo offerto da Leto che dai festeggiamenti. Anzi, a dirla tutta, probabilmente vorrebbero essere loro a fare la festa all'attore e musicista.

Nella foto che potete vedere qui sotto, Jared Leto appare sudato, tonico, con un fisico perfetto e invidiabile (a 47 anni), i lunghi capelli scuri che scendono sulle spalle, le labbra insanguinate (forse) e una coloratissima fetta di torta (che non avrà neanche mangiato, a giudicare dagli addominali). Una torta che celebra l'album This Is War, il terzo dei 30 Seconds to Mars (band di cui Leto è il frontman) e che quest'anno compie 10 anni. Per l'occasione Leto ha invitato i fan ad ascoltare l'album dal vivo dal 7 al 9 settembre, presso Camp Mars 2019 (uno speciale camping con tante attività all'aperto di cui abbiamo parlato anche nel nostro approfondimento su Jared Leto, qualche tempo fa)

Ricordiamo che attualmente Jared Leto è impegnato con le riprese di Morbius, the Living Vampire, spinoff della saga di Spider-Man dedicato a uno dei villain più celebri dell'Uomo Ragno. Nel cast, accanto a Leto, troviamo Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, Matt Smith e i nuovi arrivi Jared Harris e Tyrese Gibson, quest'ultimo nel ruolo di un Agente dell'FBI che darà la caccia a Morbius.