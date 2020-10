Jared Leto invita i fan a votare con un selfie a torso nudo sui social

Jared Leto ha condiviso sui social un selfie che lo ritrae a torso nudo, invitando i suoi fan a votare per le elezioni americane. La foto ha alimentato i dubbi di molti followers che si sono chiesti se l'attore fosse totalmente nudo al momento dello scatto.

Happy hump day



P.S. Don’t forget to vote 🗳 pic.twitter.com/37MZG1dzHt — JARED LETO (@JaredLeto) October 21, 2020

Questa settimana i followers di Jared Leto si sono ritrovati di fronte al fisico scultoreo dell'attore e cantante statunitense che ha condiviso una foto di sé a torso nudo sui canali social. L'interprete di Dallas Buyers Club ha così attirato l'attenzione di migliaia di persone, approfittando dell'occasione per chiedere loro di votare in vista delle presidenziali americane, il cui risultato sarà reso noto il 3 novembre.

Il frontman dei Thirty Seconds to Mars ha quindi augurato ai suoi fan un "Happy hump day". Guardando la foto, in molti non hanno potuto far altro che chiedersi se Leto fosse completamente nudo, visto che la parte inferiore dello scatto lascia intendere proprio questo. "P.S. Non dimenticate di votare", si legge quindi nella didascalia del post.

Lo scatto sexy ha spinto molti fan a rispondere lodando il fisico della star e complimentandosi con il contenuto del post. "Niente barba! Stai benissimo", ha risposto un utente. "Questo invito è così importante! Andate a votare, tutti!" si legge in un altro tweet. "Ho votato lunedì! In ogni caso questa è la migliore didascalia di sempre", ha scritto un altro follower di Jared Leto, a cui si è unita una persone che ha twittato: "Proprio quando pensavo di aver avuto una brutta giornata, vedo questa foto e tutto torna di nuovo a posto".

Jared Leto si è così aggiunto alla lunga lista di celebrità che nelle ultime settimane hanno spronato più persone possibili a votare. Alcuni, come Dwayne Johnson e Jennifer Lawrence si sono esposti, annunciando il proprio voto a sostegno di Joe Biden, mentre la maggior parte non ha specificato per quale dei due candidati ha votato.