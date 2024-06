Jannik Sinner sbarca a Hollywood? Il numero uno del tennis insieme a Ryan Gosling e Salma Hayek

A pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon, in cui sarà il più atteso sul campo, Jannik Sinner si è preso una piccola pausa per dedicarsi anche ad alcune star hollywoodiane come Ryan Gosling e Salma Hayek.

L'occasione è stata una cena di gala offerta da Gucci presso il Mount St. Restaurant di Mayfair, locale di Londra dove sono esposte opere d'arte di Matisse e Freud e i tavoli sono stati rivestiti del classico rosso "Ancora", firma del padrone di casa, il direttore artistico della maison Sabato De Sarno.

Già da qualche tempo, Sinner è ambasciatore del marchio Gucci per cui ha già girato diversi spot. Il tennista italiano è diventato poche settimane fa il numero uno della classifica ATP, sopravanzando Novak Djokovic, mentre al terzo posto c'è Carlos Alcaraz.

Ryan Gosling, Jannik Sinner, Sabato De Sarno, Salma Hayek

Alla cena non solo Ryan Gosling e Salma Hayek

Non solo l'ex Ken di Barbie, ma anche la star di Dal tramonto all'alba e Eternals, erano presenti alla cena, ma c'erano anche l'attore britannico Joe Alwyn, che abbiamo recentemente visto nel nuovo film di Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, e il protagonista del biopic Bob Marley - One Love, Kingsley Ben-Adir, e la new entry della serie Bridgerton Hannah Dodd.

Ascolti TV 14 novembre: Sinner sconfigge Djokovic, ma non Checco Zelone, il tennis fa volare Rai 2

Dopo aver regalato all'Italia la prima Coppa Davis dal 1976, Sinner è chiamato alla sfida di Wimbledon, che prenderà il via il prossimo 1° luglio e ci terrà incollati allo schermo fino al 14 luglio successivo. La "Volpe", come è soprannominato per via dei suoi riccioli color carota, è chiamato a un'altra prova superba per mantenere il primato in classifica.

Per quanto riguarda Ryan Gosling, lo abbiamo da poco visto nelle sale con The Fall Guy, commedia action in cui ha recitato al fianco di Emily Blunt.