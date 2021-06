Jane Campion presenterà The Power of the Dog in concorso a Venezia 2021?

Jane Campion è tornata alla regia con The Power of the Dog e il film, con star Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst, dovrebbe essere in concorso a Venezia 2021.

Jane Campion, secondo quanto riporta il sito di Variety, presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo film The Power of the Dog a Venezia 2021.

Il lungometraggio, distribuito da Netflix, dovrebbe essere in concorso.

The Power of the Dog ha come star Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Jesse Plemons. Jane Campion ne ha scritto la sceneggiatura basandosi sull'omonimo romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967.

La storia è ambientata negli anni '20 e ha come protagonisti due fratelli benestanti che vivono in Montana, Phil (Cumberbatch) e George Burbank (Plemons). Phil è brillante e crudele, mentre George è fastidioso e gentile. Insieme sono proprietari del più grande ranch dell'area in cui vivono. Quando George sposa in segreto la vedova Rose (Dunst), Phil, pieno di ira, inizia una guerra senza sosta per distruggerla usando il figlio della donna, Peter, a proprio favore.

Per ora la Mostra del Cinema di Venezia non ha confermato la selezione del film in concorso. Jane Campion dovrebbe quindi ritornare al festival italiano dopo aver fatto parte della giuria nel 2007.