Jane By Charlotte, il trailer del documentario di Charlotte Gainsbourg sulla madre Jane Birkin

Svelate le prime affascinanti immagini del documentario intimo Jane By Charlotte, ritratto di Jane Birkin firmato dalla figlia, l'attrice Charlotte Gainsbourg, in anteprima a Cannes 2021.

Screen Daily ha svelato il trailer di Jane By Charlotte, documentario dell'attrice Charlotte Gainsbourg dedicato alla madre Jane Birkin, che sarà presentato in anteprima a Cannes 2021.

"Siamo entrambe molto riservati in presenza l'una dell'altra e non ho idea da dove provenga questo comportamento" dice Charlotte Gainsbourg nel trailer, mentre espone le premesse per questo lavoro intimo girato nella casa di famiglia sulla spiaggia nel sud della Bretagna.

Il nome di Jane Birkin è molto popolare sia nella nativa Inghilterra, l'attrice è originaria di Londra, sia nella Francia che l'ha adottata dagli anni '60, quando l'attrice si è trasferita lì dopo l'incontro col cantante Serge Gainsbourg sul set del dramma sentimentale Slogan. i due hanno intrattenuto una relazione sentimentale e professionale durata oltre un decennio.

Nel trailer, Jane Birkin confessa di essersi sentita intimidita dalla figlia Charlotte Gainsbourg fin dalla tenera età. "Mi sono sentita privilegiata ad essere in tua presenza", dice.

Jane by Charlotte segna il debutto alla regia della Gainsbourg, habitué del red carpet di Cannes dagli anni '90 con pellicole come Antichrist di Lars von Trier (per il quale ha vinto il premio come miglior attrice) e più recentemente Lux Æterna di Gaspar Noé nel 2019.