Jane Birkin, questa sera Sky Arte manda in onda Jane by Charlotte il documentario di Charlotte Gainsbourg

Stasera 17 luglio su Sky Arte, alle 21:15, appuntamento con Jane by Charlotte, opera prima di Charlotte Gainsbourg, figlia di Jane Birkin, l'artista scomparsa ieri 16 luglio. Il documentario è un racconto intimo e ravvicinato dove la Birkin si racconta nell'arte di una carriera illustre, di una fama mondiale ma anche nella tenerezza di un rapporto madre-figlia, intenso, adulto, commovente.

Jane by Charlotte: Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg in una scena del film

Jane by Charlotte: Trama

L'attrice Charlotte Gainsbourg racconta sua madre JJane Birkin, cantante e anch'ella attrice, icona degli anni Settanta. Un ritratto inedito, che sarà per entrambe l'opportunità di superare una certa riservatezza che le ha da sempre contraddistinte, in particolare l'ancor più delicata Charlotte.

Jane Birkin morta a 76 anni, la Francia ha perduto la sua icona

Un passo alla volta entrambe si apriranno dinanzi la macchina da presa e quella che dovrebbe, teoricamente, essere una classica intervista, diverrà invece l'occasione di un confronto. Un dialogo artistico, un ragionamento sull'arte e le sue varie declinazioni - tra cui la musica e la fotografia - e il ricordo di Serge Gainsbourg, padre di Charlotte e compagno di vita di Jane che viene omaggiato attraverso le immagini della sua casa parigina.

Jane by Charlotte: Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg in una sequenza

Jane by Charlotte: Note della regista

Jane by Charlotte è stato un modo per la regista di avvicinarsi a sua madre Jane Birkin, sia come mamma che come artista. "Una scusa per avvicinarmi a lei, per guardarla, per prendermi del tempo con lei", ha spiegato Charlotte Gainsbourg. Il documentario è un dialogo tra madre e figlia, uno scambio viscerale di racconti, ricordi, opinioni, confidenze. Un'imperdibile occasione per conoscere da vicino due ritratti femminili, due eterne icone del mondo dell'arte.