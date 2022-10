Jamie Lee Curtis sarebbe felice di recitare con Lindsay Lohan in un sequel di Quel pazzo venerdì

Jamie Lee Curtis ha parlato della commedia Quel pazzo venerdì, rivelando che sarebbe felice di recitare di nuovo con Lindsay Lohan in un sequel.

Jamie Lee Curtis ha rivelato che vorrebbe realizzare un sequel del film Quel pazzo venerdì accanto a Lindsay Lohan.

Il lungometraggio è tratto da un romanzo scritto da Mary Rodgers nel 1972 che era stato adattato per il grande schermo già nel 1976, con protagoniste Barbara Harris e Jodie Foster, e per la tv nel 1996 con star Shelley Long e Gaby Hoffmann.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono madre e figlia in una scena del film Freaky Friday

Il film Quel pazzo venerdì del 2003 è stato diretto da Mark Waters e mostrava Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nel ruolo di una madre e di sua figlia che si ritrovavano una nel corpo dell'altra. Tess era una donna dal carattere riservato e attenta alle regole, mentre sua figlia Anna era una teenager che sognava di diventare una rockstar.

Nel cast c'erano anche Harold Gould, Chad Michael Murray, Mark Harmon, Willie Garson e Stephen Tobolowsky.

La commedia aveva incassato ben 160.8 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 26 milioni.

Jamie Lee Curtis ha ora raccontato: "Io e Lindsay Lohan siamo amiche... Ci scambiamo dei messaggi. Pochi giorni fa mi ha scritto, è in Irlanda per le riprese di Irish Wish". La star ha quindi sottolineato: "Un remake di Quel pazzo venerdì? Assolutamente".

L'attrice ha fatto intendere che sarebbe felice di poter recitare nuovamente accanto alla collega e non le dispiacerebbe riprendere i ruoli avuti nel 2003.