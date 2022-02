Jamie Foxx e John Boyega super cool nella prima immagine del film Netflix They Cloned Tyrone

Prima foto davvero cool per i tre protagonisti della commedia fantascientifica Netflix They Cloned Tyrone, Jamie Foxx, Teyonah Parris e John Boyega.

Jamie Foxx ha condiviso una foto del nuovo film Netflix suo e di John Boyega, They Cloned Tyrone, in cui i due attori appaiono davvero stylish. Nel settembre 2020, Jamie Foxx e Teyonah Parris si sono uniti a Boyega nel cast di They Cloned Tyrone, mystery Netflix incentrato su un improbabile trio che scopre una nefasta cospirazione mentre indaga su una serie di eventi inquietanti. Foxx, Parris e Boyega interpreteranno, rispettivamente, Slick Charles, Yo-Yo e Fontaine.

Jamie Foxx ha pubblicato su Instagram un'immagine di They Cloned Tyrone sul suo Instagram che lo mostra insieme a John Boyega e Teyonah Parris con indosso incredibili e coloratissimi costumi. I tre sono in posa all'interno di un ascensore e dalla didascalia si percepisce l'eccitazione di Foxx per il nuovo progetto in arrivo su Netflix.

In un'intervista rilasciata a Comingsoon.net, John Boyega ha rivelato: "They Cloned Tyrone sarà come Attack the Block. Posso anticiparvi questo. Juel Taylor farà il suo esordio alla regia con questo film e ha scritto una sceneggiatura brillante. Non attrai Jamie Foxx senza uno script di livello ed è davvero ben scritto, sarà molto divertente girarlo".