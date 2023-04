They Cloned Tyrone: il lungometraggio con John Boyega debutterà in anteprima all'American Black Film Festival

Netflix e l'American Black Film Festival collaboreranno per presentare in anteprima all'evento cinematografico They Cloned Tyrone, in arrivo a giugno in streaming.

They Cloned Tyrone con star John Boyega, Jamie Foxx e Teyonah Parris debutterà in anteprima all'American Black Film Festival il 14 giugno, una settimana prima del debutto in streaming su Netflix.

L'annuncio della première è stato condiviso dall'organizzazzione dell'evento cinematografico che si svolgerà a Miami e dal 19 al 25 giugno in modo virtuale.

Nicole Friday, presidente e COO dell'American Black Film Festival, ha rilasciato un comunicato per annunciare il debutto del lungometraggio dichiarando: "ABFF è orgogliosa di continuare la sua tradizione di elevare i creatori neri emergenti. Aprire il festival con il debutto alla regia di Juel Taylor, They Cloned Tyrone, rappresenta quello che abbiamo rappresentato all'interno della comunità di Hollywood per 27 anni, e siamo elettrizzati nell'unirci al nostro partner di Netflix per proporre questo film al nostro pubblico".

Al centro della trama del lungometraggio ci saranno tre personaggi impegnati a indagare su una serie di strani eventi, rendendosi conto dell'esistenza di una cospirazione che incombe su di loro.

Il film è stato scritto e diretto da Juel Taylor, autore di Creed 2, e ha come co-sceneggiatore Tony Rettemaier.

Nel cast ci saranno anche Teyonah Parris e John Boyega che aveva spiegato: "Il film sarà come Attack the Block. Posso anticiparvi questo. Juel Taylor farà il suo esordio alla regia con questo film e ha scritto una sceneggiatura brillante. Non attrai Jamie Foxx senza uno script di livello ed è davvero ben scritto, sarà molto divertente girarlo".