Hanno clonato Tyrone: Jamie Foxx e John Boyega nel trailer italiano del film Netflix

Un'incredibile cospirazione che coinvolge strani esperimenti al centro del trailer italiano dell'eccentrica commedia Hanno clonato Tyrone, in arrivo su Netflix il 21 luglio. Jamie Foxx, John Boyega e Teyonah Parris, vestiti con abiti super cool che non passano inosservati, si muovono tra complotti nel variopinto trailer. La loro avventura segreta li porta alla scoperta di una massiccia cospirazione che colpisce l'intera città e così, desiderosi di proteggere la loro dimora, radunano i loro vicini per difendersi dall'agenzia sconosciuta che li osserva "dappertutto". Alla fine del trailer, un notiziario trasmesso in diretta sembra suggerire che sono stati scoperti molti altri cloni in un vortice senza fine.

Jamie Foxx, Mike Tyson parla delle sue condizioni mediche: "Ha avuto un ictus, non sta molto bene"

La sinossi di Hanno clonato Tyrone

Un nefasto esperimento governativo segreto prevede l'uso di corpi neri. Lo spacciatore Fontaine (John Boyega), l'arguta prostituta Yo-Yo (Teyonah Parris) e il magnaccia Slick Charles (Jamie Foxx) si rendono conto che qualcosa non va quando Fontaine riappare dopo essere stato apparentemente ucciso la notte precedente. Quando lo spacciatore nota l'apparente rapimento di un uomo per strada, il trio segue l'auto in questione fino a un laboratorio sotterraneo scoprendo l'esistenza di una terrificante cospirazione che coinvolge l'intera città.

Nel cast del film diretto da Juel Taylor compaiono anche J. Alphonse Nicholson, Robert Tinsley e Kiefer Sutherland.