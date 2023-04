Jamie Foxx è ancora ricoverato in ospedale, si cerca di capire la causa della sua complicazione medica

La scorsa settimana, precisamente nella giornata di mercoledì, Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale ad Atlanta a seguito di un'improvvisa "complicazione medica" rivelata dalla sua famiglia. Nuovi aggiornamenti arrivano dal magazine PEOPLE secondo cui l'attore premio Oscar sarebbe ancora sotto osservazione in ospedale e i medici stanno cercando di capire la causa scatenante della sua complicazione.

"Stanno facendo dei test per capire esattamente cosa sia successo". Foxx stava girando alcune scene per il suo film Netflix Back in Action assieme a Cameron Diaz e Glenn Close proprio in quel di Atlanta, ma l'incidente non è avvenuto quando si trovava sul set.

La figlia Corinne aveva aggiornato i fan sullo status del padre attraverso un post su Instagram: "Fortunatamente grazie all'azione rapida e alle ottime cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo".

Di recente Jamie Foxx ha festeggiato assieme a Edgar Wright i 60 anni di Quentin Tarantino. L'evento si è tenuto al London Palladium di Londra, ma non sono emersi video sui social perchè il regista, come da suo mantra, ha vietato al pubblico presente l'utilizzo di cellulari. Lo ha fatto anche in Italia quando ha presentato il suo saggio Cinema Speculation a Brescia.