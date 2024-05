Jamie Foxx e Cameron Diaz nelle prime foto del film Netflix Back in Action

Sono state pubblicate le prime immagini della spy comedy di prossima uscita su Netflix, Back in Action, insieme alla data d'uscita ufficiale del film, che rappresenta il ritorno alla recitazione di Cameron Diaz a distanza di dieci anni dall'ultima apparizione sul grande schermo.

Diaz e Jamie Foxx interpretano Emily e Matt, una coppia di ex agenti della CIA che vengono risucchiati nuovamente nel mondo dello spionaggio dopo che le loro identità sono state svelate al mondo. Back in Action comprende nel cast anche Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou.

Jamie Foxx in una scena del film Law Abiding Citizen

Ritorno sullo schermo

Back in Action uscirà sulla piattaforma streaming il 15 novembre e per l'occasione, Netflix ha pubblicato alcune nuove immagini che si concentrano principalmente sulle due star principali. In quattro delle nuove immagini si vedono Emily e Matt unire le forze in diversi contesti e situazioni, mentre l'ultima immagine li vede impegnati insieme ai personaggi, al momento sconosciuti, interpretati da Glenn Close e Demetriou, affascinati da quello che sembra essere uno schermo di computer all'interno di una biblioteca.

Nonostante fosse una stella riconosciuta nell'Olimpo di Hollywood, dai ruoli come doppiatrice di Fiona nei film di Shrek, a titoli come The Mask, Charlie's Angels, L'amore non va in vacanza, Gangs of New York e Tutti pazzi per Mary, Cameron Diaz aveva deciso di abbandonare il cinema nel 2014. Nonostante l'attrice non abbia mai spiegato il motivo della sua decisione, Diaz aveva dichiarato di essere esausta dei viaggi dovuti al proprio mestiere. Durante le riprese del film, Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale a causa di non meglio precisati problemi di salute che l'hanno costretto ad allontanarsi per diverse settimane dal set, prima di tornare al lavoro dopo qualche mese.

Cameron Diaz ha preso le difese del collega in Back in Action verso la fine del 2023, quando Jamie Foxx è stato accusato pubblicamente di abusi sessuali da parte di una donna.