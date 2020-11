Jamie Dornan: "Un fan mi ha accusato di avere un figlio con Dakota Johnson"

Parlando di folli, Jamie Dornan ha rivelato di essere stato accusato da un fan di avere un figlio segreto di sette anni con Dakota Johnson in una lettera che conteneva anche le foto del bambino in questione.

Jamie Dornan e Dakota Johnson hanno interpretato i personaggi della saga delle Cinquanta sfumature, Christian Grey e Anastasia Steele, coinvolti in una torbida relazione sessuale dai risvolti sadomaso. Ancora oggi, a distanza di tempo, i fan del franchise erotico continuano ad alimentare strane teorie sui due attori. Come ha svelato Dornan a Variety, un fan gli avrebbe scritto perché convinto del fatto che lui e Dakota Johnson avrebbero un figlio insieme.

Il fan avrebbe perfino inviato "un collage di fotografie di un bambino, accompagnate da una lettera in cui sosteneva che quello era mio figlio e che mia moglie doveva sapere che ho un bambino di sette anni con Dakota Johnson" spiega Dornan.

"Secondo lui, avremmo avuto il figlio mentre giravamo il primo film, Cinquanta sfumature di grigio. Ha catturato il mio interesse, diciamo così, anche se era un po' inquietante" ammette l'attore divertito che in realtà ha tre figlie con la moglie Amelia Warner, mentre la collega Dakota Johnson, per la cronaca, non ha nessun figlio ed è fidanzata col cantante Chris Martin.

Parlando dell'eredità della saga delle Cinquanta sfumature, Jamie Dornan ha aggiunto: "La cosa per cui sono probabilmente più famoso è un franchise che ha avuto un successo mostruoso, ma non è stato amato dalla critica. È strano sapere che farai parte di un franchise che probabilmente farà molti soldi, ma verrà stroncato dalla critica perché i libri hanno fatto tanti soldi e sono stati recensiti negativamente ".

L'attore ha ricordato che una volta un critico ha scritto che "Jamie Dornan ha il carisma di una zuppa d'avena" ammettendo di non essere del tutto in disaccordo, ma aggiungendo che "alcune persone amano la zuppa d'avena."

Prossimamente vedremo Jamie Donan a fianco di Emily Blunt nella romcom irlandese Wild Mountain Thyme.