Jamie Dornan interpreterà due gemelli nella serie The Undertow

Netflix ha annunciato la produzione della nuova serie The Undertow in cui l'attore Jamie Dornan avrà il doppio ruolo di due gemelli.

Jamie Dornan sarà il protagonista di una nuova serie prodotta per Netflix intitolata The Undertow, progetto che lo vedrà impegnato in un doppio ruolo.

Lo show si basa su Twin, prodotto da Nordisk Film Production AS e creato da Kristoffer Metcalfe.

I dettagli del progetto

The Tourist: un primo piano di Jamie Dornan

La serie The Undertow è descritta come un noir in cui Jamie Dornan avrà la parte dei gemelli Adam e Lee.

La situazione di Nicola (Mackenzie Davis), bloccata in un matrimonio senza amore con Adam, prende una svolta drammatica quando il gemello dell'uomo, Lee, entra nella sua vita e il loro complicato passato romantico minaccia di distruggere il presente.

The Tourist, la recensione: Jamie Dornan in una serie dalle tinte Fargo

L'adattamento di Twin sarà prodotto da Complete Fiction e wiip, mentre le riprese inizieranno sull'isola di Mull, in Scozia, nei prossimi mesi.

Dornan, recentemente, bha recitato per il piccolo schermo anche in The Tourist, progetto di BBC distribuito su Netflix negli Stati Uniti dopo averne comprato i diritti da Max.