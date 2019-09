Jamie Bell e Michael B. Jordan star di Senza Rimorso, diretto da Stefano Sollima

Jamie Bell e Michael B. Jordan saranno i protagonisti di Senza Rimorso, l'adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Tom Clancy che verrà diretto dal regista italiano Stefano Sollima.

Il progetto verrà prodotto da Paramount e dovrebbe dare vita a un nuovo franchise cinematografico.

Il film Without Remorse sarà scritto da Taylor Sheridan, già autore di Sicario che ha avuto un sequel firmato proprio da Stefano Sollima.

Michael B. Jordan avrà il ruolo dell'agente John Clark, conosciuto anche come John Terrence Kelly, un ex Navy SEAL che inizia a lavorare per la CIA.

Jamie Bell interpreterà invece Robert Ritter, un personaggio minore tra le pagine dei romanzi di Tom Clancy, che fa entrare il protagonista tra gli agenti segreti.

Clark dovrebbe essere al centro di ulteriori film tratti dai romanzi di Clancy, considerando che il personaggio è presente in ben diciassette volumi firmati dallo scrittore. Clark è una presenza secondaria nei libri dedicati alle avventure di Jack Ryan, ma diventa protagonista proprio in occasione di Senza Rimorso.

Sollima, poche settimane fa, ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia la serie evento ZeroZeroZero formata da 8 episodi e che vanta un cast di interpreti internazionali, con protagonisti Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e Tchéky Karyo. ZeroZeroZero debutterà nel 2020 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon Prime Video negli USA, in Canada, America Latina e Spagna.