James Wan svela il titolo del suo nuovo horror e una foto dal set

James Wan ha svelato il titolo del suo nuovo film horror che sarà Malignant e condiviso una foto dal set del suo nuovo progetto, attualmente in lavorazione.

Il post che il regista ha pubblicato su Instagram ha annunciato l'inizio ufficiale delle riprese, con un immagine che raffigura il primo ciak in assoluto sul set.

Dopo essersi cimentato con film come Aquaman e Fast & Furious, James Wan torna al suo primo amore, il genere horror con questa nuova pellicola che dovrebbe arrivare nei cinema nel 2020. D'altronde, il progetto era stato annunciato la scorsa estate dal regista, che in un'intervista aveva dichiarato di voler lavorare a un nuovo film prima di tornare alla regia di Aquaman 2, sequel del film DC previsto per il 2022.

Di Malignant si sa ancora poco, la trama è segreta ma sappiamo che nel cast ci saranno Maddie Hasson, Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.

Vi ricordiamo che recentemente il sito Bloody Disgusting aveva parlato del nuovo film di James Wan attribuendolo al genere thriller all'italiana (che negli USA chiamano Giallo), perché una compagnia italiana di produzione legata al film si chiama Giallo Films LLC e affiancherà Untitled Atomic Monster Project, il banner di James Wan.

Staremo a vedere, per il momento attendiamo nuove news dal set di Malignant per confermare le tante ipotesi.