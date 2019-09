James Wan al lavoro su un thriller all'italiana?

James Wan è a lavoro su un nuovo film del genere thriller all'italiana, il cui titolo provvisorio potrebbe essere Silvercup.

Il regista di Aquaman, autore di tanti horror di successo - tra cui Saw e The Conjuring - pare stia lavorando a un progetto molto particolare, che è ancora top secret ma pare che si ispiri a un genere nostrano, ovvero lo spaghetti thriller o thriller all'italiana reso celebre da registi come Dario Argento, Mario Bava e Lucio Fulci.

Secondo il sito Bloody Disgusting, un indizio che porterebbe a pensare a questa scelta è riportato in un articolo di Deadline, dove la compagnia di produzione di James Wan Untitled Atomic Monster Project è stata elencata come Giallo Films, LLC, rimandando proprio al particolare filone cinematografico italiano sviluppatosi negli anni '70.

Una scena di Profondo rosso

Il genere del thriller all'italiana ha anticipato il genere slasher americano, ovvero quella tipologia di film horror in cui protagonista è un maniaco omicida. Il genere probabilmente prescelto da James Wan mischia elementi del thriller al genere horror, come nei film cult Profondo Rosso, L'uccello delle piume e Sei donne per l'assassino.

Come anticipato, il progetto del regista è ancora top secret ma sappiamo alcuni dei nomi che faranno parte del cast, come Maddie Hasson, Annabelle Wallis, Jake Abel e George Young.