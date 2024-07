James Wan, dopo Aquaman, dirigerà il reboot de Il mostro della laguna nera

Pur avendo concluso il ciclo di Aquaman, James Wan sembra affezionato al tema del terrore sottomarino tanto da aver ipotecato il suo prossimo progetto, il reboot del classico Universal anni '50 Il mostro della laguna nera.

La notizia arriva dall'insider Daniel Richtman, il quale riferisce che Universal avrebbe affidato al regista il compito di ridar vita all'horror di culto adattandolo ai gusti contemporanei. Ricordiamo che, nell'originale, un gruppo di scienziati si imbatte in una strana bestia preistorica in agguato nelle profondità della giungla e cerca di catturare l'animale per riportarlo alla civiltà e studiarlo.

L'originale Il mostro della laguna nera, uscito nel 1954, era diretto da Jack Arnold. Al momento lo sceneggiatore Will Beall, autore di Aquaman, sarebbe impegnato nello script. Il reboot dovrebbe far parte del Monsterverse di Universal, che include anche L'uomo invisibile e l'atteso Wolfman.

Nel frattempo è stato annunciato l'altro progetto a cui si sta dedicando James Wan, l'ambizioso adattamento de Il richiamo di Cthulhu, basato sul racconto omonimo di H.P. Lovecraft. Ma a quanto pare il regista potrebbe posticipare il progetto per realizzare prima un altro film, che si tratti proprio del reboot horror?