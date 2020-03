James Wan produttore di uno dei film dedicati ai Mostri della Universal

James Wan collaborerà con Universal in occasione di uno dei film dedicati agli iconici Mostri dello studio che hanno contribuito a scrivere importanti pagine della storia del cinema horror.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli del progetto e lo studio non ha ancora annunciato il nome del regista coinvolto nel nuovo film. James Wan sarà un produttore del progetto tramite la propria Atomic Monster e pochi giorni fa aveva accennato al suo desiderio di riportare sul grande schermo Frankenstein.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Robbie Thompson, recentemente co-produttore esecutivo della serie Cursed realizzata per Netflix.

Il filmmaker sta invece festeggiando l'ottima accoglienza riservata a L'uomo invisibile, la versione moderna del film del 1933 che ha come star Elisabeth Moss.

Universal aveva progettato inizialmente di creare un Monsterverse che legasse tutti i film dedicati ai personaggi di sua proprietà come Frankenstein, La Mummia e Dracula, decidendo poi, a causa dei flop ai box office, di concentrarsi su singoli progetti e di limitarne il budget; L'uomo invisibile, infatti, ha già incassato 57 milioni di dollari a fronte di una spesa di soli 7.