Frankenstein, James Wan sta sviluppando un nuovo remake?

Un nuovo film su Frankenstein è in arrivo sotto l'egida di James Wan? La notizia, riportata da Bloody Disgusting dà l'impressione che la Universal stia cercando in tutti i modi di far risorgere quel Dark Universe iniziato e subito sepolto dopo il fallimentare rifacimento de La Mummia con Tom Cruise e Russell Crowe, come pare trasparire dalla presentazione del nuovo trailer de L'uomo invisibile, inizialmente inserito all'interno di quel progetto.

La notizia è stata riportata inizialmente da Variety all'interno di un articolo che parlava di Dexter Fletcher come regista di Renfield, film incentrato sul servitore di Dracula, prodotto sempre dalla Blumhouse, la casa di produzione di James Wan. Ma ogni riferimento al nuovo remake di Frankenstein è stato successivamente cancellato durante un aggiornamento. Bloody Disgusting è riuscito però a leggere prima l'annuncio originale e a riportare la notizia. Non è chiaro al momento il perché uno dei giornali più autorevoli sul cinema abbia eliminato questi dettagli. In attesa di ulteriori aggiornamenti in merito la news va presa con tutte le dovute cautele del caso.

Frankenstein: Boris Karloff in una sequenza del film

La storia del dottor Frankenstein è stata raccontata più volte al cinema, complice la forza senza tempo nata dalla penna talentuosa di Mary Shelley. Nel caso l'horror arrivi in porto, sarebbe un ulteriore lungometraggio della Universal basato sui suoi mostri classici a riprendere, e il caso di dirlo vista la storia, vita. Oltre ai già citati Uomo invisibile e Renfield, ci sarebbe anche Dark Army di Paul Feig. Da quel poco che è trapelato finora, non saranno degli adattamenti fedeli ma bensì delle vere e proprie riletture in chiave moderna. Nel caso di Frankenstein non sarebbe nemmeno l'unica: la CBS ha, infatti, ordinato un pilot che rivede la storia di Frankenstein all'interno di un poliziesco. La creatura del romanzo sarebbe in questo caso un detective ucciso in servizio che viene riportato in vita dal dottor Victor Frakenstein.